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В Башкирии в деревянном доме во время тушения пожара обнаружили тело молодой женщины

В Башкирии в деревянном доме во время тушения пожара обнаружили тело молодой женщины

21:29, 19 мар 2023

В воскресенье, 19 марта, в населенном пункте Дмитриева Поляна Шаранского района Башкирии в результате пожара погибла 36-летняя местная жительница.



Как сообщили в пресс-центре республиканского ГУ МЧС РФ, огнем был охвачен деревянный дом, расположенный по ул. Кармишина. Пожар ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Над этим работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии вынесен приговор виновнику смертельного ДТП в Шаранском районе. Как выяснили сотрудники ГИБДД, авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещён». 

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Автор: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Шаранский район происшествия пожар смерть
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