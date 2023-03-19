В Уфу с ожогами госпитализировали еще одного ребенка
21:45, 19 мар 2023
Восьмилетний мальчик был доставлен в 18 уфимскую больницу с ожогами первой, второй и третьей степени. Его госпитализировали в ГКБ накануне вечером, однако сообщили об инциденте только в воскресенье, 19 марта.
- Медики диагностировали у ребенка ожоги головы, шеи, туловища, 15 процентов верхних конечностей и легкий шок от термического ожога. Состояние его оценивается как стабильное, - сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.
Спасатели узнали о тяжелом пациенте от медицинской сестры. Мальчик проживает в Иглино и пока неизвестно, как он травмировался. Расследованием происшествия занимается следователь МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии в больницу с ожогами попал ребенок, игравший возле костра.
Автор: Семен Подгорный
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