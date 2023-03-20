В Башкирии разыскивают нуждающуюся в медпомощи женщину

09:41, 20 мар 2023

По данным поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 17 марта в Туймазинском районе республики пропала 66-летняя Мунира Зарипова. Информацию об этом волонтеры разместили в социальной сети ВКонтакте.



Описание женщины: рост 160 см, телосложение - плотное, волосы – черные, местами с сединой, глаза - карие. В момент пропажи на ней была одета куртка синего цвета, черные сапоги и бежевая шапка. Сообщается, что Зарипова нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Мунира Зарипова, просят сообщить по телефонам - 8-965-666-96-60, 8-987-099-70-92 или 112.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан