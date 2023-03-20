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В Башкирии мужчина погиб после наезда 5 автомобилей на трассе Уфа-Оренбург

В Башкирии мужчина погиб после наезда 5 автомобилей на трассе Уфа-Оренбург

09:49, 20 мар 2023

По сообщению республиканской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом случилось в Мелеузовском районе Башкортостана в воскресенье вечером, 19 марта.

На 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург 62-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Land Rover Sport, совершил наезд на 34-летнего пешехода, после чего тот угодил под колеса еще 4 автомашин. В результате произошедшего пешеход погиб на месте.

Начато расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: происшествия ДТП Мелеузовский район
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