В Башкирии мужчина погиб после наезда 5 автомобилей на трассе Уфа-Оренбург
09:49, 20 мар 2023
По сообщению республиканской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом случилось в Мелеузовском районе Башкортостана в воскресенье вечером, 19 марта.
На 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург 62-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Land Rover Sport, совершил наезд на 34-летнего пешехода, после чего тот угодил под колеса еще 4 автомашин. В результате произошедшего пешеход погиб на месте.
Начато расследование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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