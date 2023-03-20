В Башкирии мужчина погиб после наезда 5 автомобилей на трассе Уфа-Оренбург

09:49, 20 мар 2023

По сообщению республиканской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом случилось в Мелеузовском районе Башкортостана в воскресенье вечером, 19 марта.



На 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург 62-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Land Rover Sport, совершил наезд на 34-летнего пешехода, после чего тот угодил под колеса еще 4 автомашин. В результате произошедшего пешеход погиб на месте.



Начато расследование.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии