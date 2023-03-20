В Уфе спасатели помогли снять с дерева кошку

11:40, 20 мар 2023

Спасатели помогли кошке на ул. Правды в Уфе. Подробности сообщили в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.



Уфимцы обратились по телефону 112 и рассказали о том, что на дереве жалобно мяукает кошка, и животное не может самостоятельно спуститься вниз. Хозяева питомца не знали, как его можно достать, и вызвали на помощь спасателей.







Сотрудники МЧС применили трехсекционную лестницу приставив ее к дереву. Затем при помощи снаряжения, которое используют альпинисты взобрались на дерево и, спустив кошку вниз, передали ее хозяевам. Животное отделалось легким испугом.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Башкирии провалилась по пояс в сугроб в парке города Кумертау. Ей понадобилась помощь спасателей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ