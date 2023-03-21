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Водитель Шевроле Нива во дворе дома в Башкирии переехал лежащего человека

Водитель Шевроле Нива во дворе дома в Башкирии переехал лежащего человека

09:01, 21 мар 2023

В Башкирии в г. Кумертау мужчина управляя внедорожным автомобилем переехал человека, который лежал во дворе дома. Информацию об этом сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.



Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в понедельник, 20 марта. Двадцативосьмилетний местный житель, находившийся за рулем Шевроле Нива, переехал на проезжей части 60-летнего мужчину, вероятно, пьяного. Пешеход был доставлен в больницу с серьезными травмами.

- По словам водителя, он не заметил лежащего на дороге мужчину. По факту инцидента ведется расследование, - сообщили в республиканской дорожной полиции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кумертау происшествия ДТП
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