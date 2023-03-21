В Башкирии пожарные потушили огонь в магазине

09:29, 21 мар 2023

Во вторник утром, 21 марта, в магазине на ул. Цветаевой в городе Баймак произошел пожар. По данным МЧС Башкортостана, возгорание локализовали в течение сорока минут.



В результате происшествия никто из людей не пострадал. В тушении пожара приняли участие 23 спасателя и 5 единиц пожарной техники.



Причины горения и обстоятельства инцидента предстоит выяснить дознавателям МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в воскресенье, 19 марта, в населенном пункте Дмитриева Поляна Шаранского района Башкирии в результате пожара погибла 36-летняя местная жительница.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ