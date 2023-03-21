В Уфе в массовой аварии разбились 35-летняя мать и ее 3 детей

18:38, 21 мар 2023

Во вторник, 21 марта, 4 человека получили травмы в массовой аварии, произошедшей на въезде в столицу Башкирии. Подробности инцидента рассказал в своем Telegram-канале руководитель региональной ГИБДД В. Севастьянов.







По информации республиканской Госавтоинспекции, происшествие случилос на 3-ем километре автодороги Уфа - Оренбург. Там друг в друга врезались автомобили Рено Логан и Ниссан Террано, следом в Nissan врезался грузовик КамАЗ, двигавшийся в попутную сторону. В аварии пострадали 35-летняя женщина-водитель внедорожного автомобиля и 3 ее детей в возрасте 3, 7 и 10 лет.





По словам очевидцев, авария вызвала огромную пробку.



- На месте ДТП сейчас находятся сотрудники дорожной полиции и ряд других экстренных служб, - сообщил Владимир Севастьянов в своей публикации.

Читайте также: Водитель Шевроле Нива во дворе дома в Башкирии переехал лежащего человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ