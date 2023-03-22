В Уфе мужчина обокрал магазины косметики и одежды

10:59, 22 мар 2023

В Башкортостане 23-летний уфимец обворовал косметические и вещевые магазины на сумму порядка 80 000 рублей. Преступник ночью проник в помещения. Ограбление зафиксировали видеокамеры. Как сообщили в региональном МВД, подозреваемы был задержан.







Оказалось, что вначале вор проник в магазин расположенный на ул. Кольцевой. Сначала он похитил 2 беспроводных пылесоса на общую сумму 6 000 рублей. Спустя некоторое время он вернулся сюда же и теперь его добычей стали две плойки, а также 29 упаковок парфюмерной воды на сумму 50 000 рублей. После этого он проник в вещевой магазин на ул. Кобелева. Если судить по видеозаписи, воришка выбил стекло на двери и выкрал охапку одежды.





Директор косметического магазина написал заявление в полицию, сообщив, что преступник украл парфюмерную воду.



Вор был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался ранее судимый житель Уфы. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи.

Читайте также: Житель Уфы похитил со счета своей бабушки полмиллиона рублей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео