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Жители Уфы почувствовали подземные толчки

Жители Уфы почувствовали подземные толчки

11:46, 22 мар 2023

В среду, 21 марта, в вечернее время, в 5 жилых домах столицы Башкирии была зафиксирована сейсмическая активность. Информацию об этом распространили в УГЗ города Уфа.



По информации ведомства, данные о явлениях сейсмического характера были получены в период с 21.56 по 22.05 в домах, расположенных по ул. Дорофеева, 3/2, Комсомольская, 27/3, пр. Октября, 18/3, Жукова, 17 и Российской, 163а. Жители верхних этажей обратили внимание на вибрацию мебели, раскачивающиеся люстры и волнение на поверхности воды в аквариумах.


- Дома по вышеуказанным адресам посетили сотрудники уфимского УГЗ и УЖХ. Визуальный осмотр не выявил неисправностей инженерных коммуникаций внутри здания или повреждений конструкций, —сообщили в Управлении гражданской защиты.

По имеющейся информации, сейсмическая активность была вызвана землетрясением, произошедшим в Афганистане. Точная причина будет установлена экспертами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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