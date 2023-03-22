В Башкирии сосед из-за отказа дать деньги в долг до смерти избил 95-летнюю женщину

12:55, 22 мар 2023

Чудовищное преступление произошло в городе Ишимбае. Там молодой мужчина избил свою соседку, которой было 95 лет. Причина нападения – отказ дать денег в долг. Потом убийца пригласил двух знакомых. Вместе они обыскали квартиру и забрали 3 000 рублей.







– Тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, пенсионерке нанёс 20-летний молодой мужчина. Потом он вместе с 41-летним знакомым и 35-летней подругой после обыска квартиры похитил 3 000 рублей, – такую информацию привели в региональной прокуратуре и Следственном комитете.



Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. К своей 95-летней соседке молодой человек пришёл в ночное время. Он попросил у неё денег. Но она ответила ему отказом. Тогда он стал наносить удары по голове руками и ногами. После совершенного преступления вместе с ним в квартиру пожилой женщины проникли его знакомые. Они принимали активное участие в обыске жилья. Их добычей стали 3 000 рублей.





На следующее утро пенсионерку обнаружила её дочь. Пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение. Но из-за тяжести полученных травм она скончалась. Против трёх обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Но ни один из них не признал свою вину. Их судили по статьям УК РФ причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и грабеж. Все фигуранты получили от 6 до 14 лет заключения. Больше всех назначили молодому человеку, который избил пенсионерку до смерти. Помимо тюремного заключения он будет выплачивать 1 млн. рублей родственникам женщины в качестве моральной компенсации. Деньги получит дочь погибшей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии