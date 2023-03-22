Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сосед из-за отказа дать деньги в долг до смерти избил 95-летнюю женщину

В Башкирии сосед из-за отказа дать деньги в долг до смерти избил 95-летнюю женщину

12:55, 22 мар 2023

Чудовищное преступление произошло в городе Ишимбае. Там молодой мужчина избил свою соседку, которой было 95 лет. Причина нападения – отказ дать денег в долг. Потом убийца пригласил двух знакомых. Вместе они обыскали квартиру и забрали 3 000 рублей.



– Тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, пенсионерке нанёс 20-летний молодой мужчина. Потом он вместе с 41-летним знакомым и 35-летней подругой после обыска квартиры похитил 3 000 рублей, – такую информацию привели в региональной прокуратуре и Следственном комитете.

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. К своей 95-летней соседке молодой человек пришёл в ночное время. Он попросил у неё денег. Но она ответила ему отказом. Тогда он стал наносить удары по голове руками и ногами. После совершенного преступления вместе с ним в квартиру пожилой женщины проникли его знакомые. Они принимали активное участие в обыске жилья. Их добычей стали 3 000 рублей.


На следующее утро пенсионерку обнаружила её дочь. Пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение. Но из-за тяжести полученных травм она скончалась. Против трёх обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Но ни один из них не признал свою вину. Их судили по статьям УК РФ причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и грабеж. Все фигуранты получили от 6 до 14 лет заключения. Больше всех назначили молодому человеку, который избил пенсионерку до смерти. Помимо тюремного заключения он будет выплачивать 1 млн. рублей родственникам женщины в качестве моральной компенсации. Деньги получит дочь погибшей.

Читайте также:

В Башкирии жестокая драка привела к смерти
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия убийство
Читайте также

В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Житель Иглинского района избил и изнасиловал 62-летнюю соседку
Происшествия в Башкирии
Житель Иглинского района избил и изнасиловал 62-летнюю соседку
Житель Ишимбая получил 19 лет за убийство двух человек и поджог дома
Человек и закон в Башкирии
Житель Ишимбая получил 19 лет за убийство двух человек и поджог дома
Житель Уфы в 16 лет изнасиловал и до смерти забил пожилую женщину
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы в 16 лет изнасиловал и до смерти забил пожилую женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: