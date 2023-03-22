Уфимец пришел в поликлинику сдавать анализы и умер от остановки сердца

13:29, 22 мар 2023

Хотя скорая оперативно прибыла на место, но спасти жизнь пациента не удалось.



В Уфе мужчина резко почувствовал себя плохо. Это произошло, когда он явился в поликлинику, чтобы сдать анализы. Но несмотря на то, что врачи оказались рядом, спасти его не удалось. Причиной смерти названа остановка сердца. Такую информацию подтвердили в Минздраве Башкирии.







По информации, трагедия случилась 10 марта. В 8:34 минуты мужчина оказался в поликлинике №2. Целью визита была плановая сдача лабораторных анализов, которые накануне ему назначил терапевт. На входе на него обратил внимание охранник. Он заметил, что мужчина плохо себя чувствует. Сотрудник предложил прилечь на кушетку, а сам вызвал фельдшера в кабинет неотложной помощи. Также вместе с ним прибыли терапевт, кардиолог и бригада скорой помощи.





Уже через несколько минут, в 8:41 у пациента остановилось сердце. Врачи предпринимали попытки провести реанимацию. В 8:52 на месте оказалась скорая. С момента сердечно-лёгочной реанимации прошло уже 30 минут. Позднее была констатирована биологическая смерть.



– Этот мужчина находился на диспансерном учёте у терапевта, а также кардиолога, невролога и уролога. ИБС с постинфарктным кардиосклерозом была его основным диагнозом. Также у него было выявлено развитие хронической сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, – об этом сообщили в Минздраве.









За день до случившегося пациент обращался в поликлинику к врачу для осмотра. Ему провели несколько обследований: ЭХОКГ, УЗДС МАГ. В тот момент состояние его здоровья было признано удовлетворительным.



– Минздрав Республики приносит свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины, – сообщили в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный