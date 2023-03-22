В одном из городов Башкирии стаи бродячих собак начали грызть мелкий домашний скот (ВИДЕО)

15:18, 22 мар 2023

Бродячие собаки стали реальной угрозой для домашнего скота Октябрьского. У чиновников не хватает ресурсов, чтобы своевременно отлавливать их. Отчасти это связано с тем, что «бродяжки» не всегда сидят на одном месте и ждут.





Они скрываются в лесах, а для пропитания охотятся на мелких животных. Но начиная с марта текущего года, в черте города было атаковано два крупных хозяйства. При первом нападении было убито четыре барана. А вчера в микрорайоне Туркменево жертвами бродячих животных стали семь коз. Ещё шесть получили серьёзные ранения.





Агрессивное поведение бродячих собак вызывает серьёзные опасения у жителей частного сектора. Они шлют письма в соответствующие инстанции. Но проблема не решается. Ситуация усугубляется тем, что приют для животных, рассчитанный на 300 мест, переполнен. По словам заместителя главы города, организации, занимающиеся отловом собак, не могут следить за «бродяжками», потому что "они не сидят на месте, а постоянно бегают".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Mashbatach