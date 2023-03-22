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В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой

В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой

15:50, 22 мар 2023

В Башкирии приступили к поискам пропавшей 31-летней женщины Сабрины Умаровой.

По информации волонтеров из ПСО «Башрегионспас», о том, где находится жительница города Сибай Сабрина Умирова, ничего неизвестно с 8 марта.

Отличительные приметы: рост 169 сантиметров, телосложение – худощавое, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

В момент пропажи на ней были одеты: черные куртка и сапоги, темно-синие джинсы, белая вязаная шапка

Жителей Башкирии, владеющих информацией о местонахождении пропавшей Сабрины Умаровой, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 8(937)3-102-112 или 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Башрегионспас
Теги: Сибай происшествия поиск
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