В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой

15:50, 22 мар 2023

В Башкирии приступили к поискам пропавшей 31-летней женщины Сабрины Умаровой.



По информации волонтеров из ПСО «Башрегионспас», о том, где находится жительница города Сибай Сабрина Умирова, ничего неизвестно с 8 марта.



Отличительные приметы: рост 169 сантиметров, телосложение – худощавое, карие глаза, темно-русые короткие волосы.



В момент пропажи на ней были одеты: черные куртка и сапоги, темно-синие джинсы, белая вязаная шапка



Жителей Башкирии, владеющих информацией о местонахождении пропавшей Сабрины Умаровой, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 8(937)3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башрегионспас