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Взял автомобиль без разрешения: отец рассказал о погибшем в аварии подростке из Башкирии

Взял автомобиль без разрешения: отец рассказал о погибшем в аварии подростке из Башкирии

09:54, 23 мар 2023

Автомобиль ВАЗ, в котором ехали подростки и который стал участником смертельной аварии в н.п. Тирлянский в Белорецком районе Башкирии, принадлежит отцу семнадцатилетнего водителя. Он сообщил об этом в региональной ГИБДД. Мужчина рассказал, что сын без разрешения взял его автомобиль.



Понятное дело, у самого мальчика водительских прав не было.

- Юноша сел в автомашину без спроса", - рассказал начальник региональной ГИБДД В. Севастьянов, ссылаясь на слова отца погибшего.


Главный Госавтоинспектор добавил, что расследование всех обстоятельств аварии продолжается. Взяты образцы крови для определения степени опьянения погибшего.

Напомним, что помимо водителя в ТС находились его друзья – три 14-летние девушки и двое юношей 16 и 17 лет. Их госпитализировали. Подростки устроили ночные катания и врезались в УАЗ, которым управлял 28-летний водитель. Мужчина из внедорожника уже прошел медосвидетельствование - в ГИБДД сообщили, что он был трезв. Смотрите видео с места происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белорецкий район происшествия аварии смерть
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