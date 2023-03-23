В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшей на трассе автоледи

10:16, 23 мар 2023

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции, совместно с челябинскими полицейскими, помогли автоледи, застрявшей на автодороге Белорецк-Магнитогорск, из-за спущенного колеса ее автомашины. Во вторник, 21 марта, в социальных сетях она выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за неравнодушие.



- Два экипажа дорожной полиции не проехали мимо, остановились и заменили колесо! Выражаю огромную благодарность за поддержку и помощь, за неоценимое внимание к водителям на дороге и за человеческую доброту", - такой пост выложила на свой страничке в социальных сетях белоречанка Элина Чужиахметова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com // Элина Хужиахметова