Воспитательница уфимского детсада запирала плачущих детей в туалете (АУДИОЗАПИСЬ)

14:26, 23 мар 2023

Жительница Уфы решила обратиться к главе Башкирии Радию Хабирову, чтобы пожаловаться на воспитателя детского сада высшей категории. Она заявила, что плачущих малышей воспитательница запирала в туалете. Карина Х. рассказала, что речь идёт про детский сад №45 и группу раннего развития. Чтобы не быть голословной, она предоставила в качестве доказательства аудиозапись, на которой зафиксировано общение воспитателя со своими маленькими подопечными.





"Это что такое? Почему ты устраиваешь драку? Иди давай-давай. Закрывай дверь, я не хочу тебя слушать", – примерно такой диалог можно услышать на опубликованной записи.



В администрации Калининского района рассказали, что эта вопиющая ситуация взята на особый контроль. Кроме этого, правоохранителям были переданы материалы дела.





«Материалы по сложившейся в детском саду №45 ситуации изучают сотрудники отдела полиции №2. Также они переданы в Управление образования администрации г. Уфы и отдел образования администрации района. 20 марта в этом детском учреждении было проведено родительское собрание. Также было организовано совещание с участием сотрудников этого детского сада. На основании приказа № 31 от 20 марта педагог-психолог работает в группе каждый день. А контроль над работой воспитателя группы ежечасно осуществляет старший воспитатель. Ситуация находится на особом контроле», – пояснили в администрации района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети