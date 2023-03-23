В Башкирии 4-летняя девочка утонула в яме с водой
20:29, 23 мар 2023
В Мечетлинском районе Башкортостана произошла трагедия: в яме с водой утонул 4-летний ребенок. Происшествие случилось в населенном пункте Азангулово, сообщает издание Башинформ.
По имеющейся информации, ребенок прогуливался по улице без надзора родителей. В определённый момент девочка выронила свою игрушку в глубокую яму с водой. Когда малышка попробовала ее достать произошло непоправимое.
Детали смертельного инцидента выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
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