В Башкирии 4-летняя девочка утонула в яме с водой

20:29, 23 мар 2023

В Мечетлинском районе Башкортостана произошла трагедия: в яме с водой утонул 4-летний ребенок. Происшествие случилось в населенном пункте Азангулово, сообщает издание Башинформ.



По имеющейся информации, ребенок прогуливался по улице без надзора родителей. В определённый момент девочка выронила свою игрушку в глубокую яму с водой. Когда малышка попробовала ее достать произошло непоправимое.



Детали смертельного инцидента выясняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ