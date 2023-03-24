В Башкирии при пожаре погиб 77-летний мужчина

09:30, 24 мар 2023

В четверг, 23 марта, в г. Благовещенск в результате пожара скончался пожилой мужчина. Информацию об этом передал пресс-центр республиканского управления МЧС.



Происшествие произошло в 2-этажном кирпичном жилом доме на ул. Пролетарской. Спасатели ликвидировали возгорание, однако в ходе тушения они обнаружили 77-летнего мужчину без сознания, медиками была констатирована его смерть.



Причина инцидента расследуется, над этим работает следственная группа и дознаватель МЧС.



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Автор: Семен Подгорный