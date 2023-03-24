В Башкирии при пожаре погиб 77-летний мужчина
09:30, 24 мар 2023
В четверг, 23 марта, в г. Благовещенск в результате пожара скончался пожилой мужчина. Информацию об этом передал пресс-центр республиканского управления МЧС.
Происшествие произошло в 2-этажном кирпичном жилом доме на ул. Пролетарской. Спасатели ликвидировали возгорание, однако в ходе тушения они обнаружили 77-летнего мужчину без сознания, медиками была констатирована его смерть.
Причина инцидента расследуется, над этим работает следственная группа и дознаватель МЧС.
Автор: Семен Подгорный
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