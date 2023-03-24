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В Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей 3- летней девочкой

В Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей 3- летней девочкой

10:35, 24 мар 2023

Администрация Мечетлинского района дала комментарий по поводу происшествия с утонувшей 23 марта 3-летней девочкой.



По имеющейся информации, ребёнок воспитывался в благополучной семье, которая была многодетной. В органах системы профилактики она не состояла. Местные власти сообщили, что ребёнок утонул в овраге, в котором скопилась талая вода.

«Трагическое происшествие произошло в деревне Азангулово Мечетлинского района. В овраг, который был заполнен талой водой, упала 3-летняя девочка. Она утонула», – об этом сообщили в пресс-службе администрации района на своей страничке в социальных сетях.


К месту ЧП уже выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств, при которых произошло это происшествие. Также выясняются причины и условия, которые поспособствовали гибели ребёнка.

В пресс-службе прокуратуры Республики Башкирия сообщили, что по предварительной информации ребёнок находился на прогулке в компании старших детей. Родители были дома. Мама нигде не работает, так как находится в декрете. В октябре этого года ребёнку исполнилось бы 4 года.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия смерть
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