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В Уфе неадекват жестко избил девушку прямо в подъезде дома

В Уфе неадекват жестко избил девушку прямо в подъезде дома

10:56, 24 мар 2023

В Уфе в доме по ул. Генерала Горбатова неизвестный совершил нападение на девушку. 



Камера видеонаблюдения зафиксировала, как жестоко избив, мужчина заволок ее в лифт, взяв за волосы. Здесь он продолжил издеваться над бедняжкой.

Выложивший пост автор сообщил, что в момент инцидента он мирно спал, его разбудили крики в подъезде. Он решил не обращать внимания на происходящее, но вскоре заинтересовался и просмотрел видеозапись.


На кадрах можно увидеть, что нападение произошло примерно в час ночи. Жертва пыталась скрыться от неадеквата в подъезде дома, но дверь не успела закрыться. Находясь на лестничной клетке, мужчина нанес удар женщине по руке, затем повалил ее на пол и ударил коленом, отчего она упала без сознания.

Злодей не стал медлить и затащил женщину в лифт: сперва за руку, а затем за волосы. Видеокадры обрываются, когда агрессор снова вытаскивает женщину из лифта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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