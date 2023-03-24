В Башкирии молодой водитель насмерть сбил женщину

11:23, 24 мар 2023

Руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов в своих соцсетях сообщил о смертельном ДТП, которое произошло в Октябрьском. Здесь 23-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода.



Поздно вечером в четверг, 23 марта, парень, находясь за рулем ваз-2114, совершил наезд на тридцатитрехлетнюю женщину на ул. Новоселово. По предварительным данным она пересекала проезжую часть в нарушении ПДД и в зоне видимости пешеходной дорожки.







Пострадавшая была доставлена в местную лечебницу, где через некоторое время скончалась.



У водителя в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0537 мг/л алкоголя. По факту инцидента ведется расследование.

Читайте также: В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшей на трассе автоледи

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии