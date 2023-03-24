В Башкирии молодой водитель насмерть сбил женщину
11:23, 24 мар 2023
Руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов в своих соцсетях сообщил о смертельном ДТП, которое произошло в Октябрьском. Здесь 23-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода.
Поздно вечером в четверг, 23 марта, парень, находясь за рулем ваз-2114, совершил наезд на тридцатитрехлетнюю женщину на ул. Новоселово. По предварительным данным она пересекала проезжую часть в нарушении ПДД и в зоне видимости пешеходной дорожки.
Пострадавшая была доставлена в местную лечебницу, где через некоторое время скончалась.
У водителя в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0537 мг/л алкоголя. По факту инцидента ведется расследование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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