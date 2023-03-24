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В Башкирии молодой водитель насмерть сбил женщину

В Башкирии молодой водитель насмерть сбил женщину

11:23, 24 мар 2023

Руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов в своих соцсетях сообщил о смертельном ДТП, которое произошло в Октябрьском. Здесь 23-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода.

Поздно вечером в четверг, 23 марта, парень, находясь за рулем ваз-2114, совершил наезд на тридцатитрехлетнюю женщину на ул. Новоселово. По предварительным данным она пересекала проезжую часть в нарушении ПДД и в зоне видимости пешеходной дорожки.



Пострадавшая была доставлена в местную лечебницу, где через некоторое время скончалась.

У водителя в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0537 мг/л алкоголя. По факту инцидента ведется расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Октябрьский происшествия ДТП смерть
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