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В Башкирии в аварии ВАЗ-2112 и КамАЗа погиб пассажир

В Башкирии в аварии ВАЗ-2112 и КамАЗа погиб пассажир

14:58, 24 мар 2023

В пятницу, 24 марта, в Аургазинском районе Башкортостана в результате аварии между легковым автомобилем и грузовиком погиб человек, еще двое получили травмы. Информацию об этом в своем Telegram-канале   передал руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.

Происшествие случилось в районе 91-го километра автодороги Уфа - Оренбург. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил по касательной столкновение с грузовиком КамАЗ, а затем протаранил металлическое ограждение.



- В результате ДТП пассажир легковушки скончался от многочисленных травм. За медицинской помощью обратились водитель и еще один пассажир", - сообщили в ГИБДД.

В данный момент на месте инцидента находятся сотрудники дорожной полиции и других служб. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Аургазинский район происшествия аварии смерть
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