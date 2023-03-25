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В Башкирии в одной из уфимских больниц ввели карантин по кори

В Башкирии в одной из уфимских больниц ввели карантин по кори

09:55, 25 мар 2023

В уфимской больнице № 22 скорой медпомощи объявлен карантин по кори. По данным республиканского Министерства здравоохранения, данная вынужденная мера продлится до 6 апреля.

Пациенты без сертификата о прививках или после факта перенесенного заболевания корью теперь не будут приниматься в медучреждение.



Руководитель Минздрава РБ А. Рахматуллин ранее сообщал, что в регионе зафиксировано 5 случаев данного заболевания. Пациенты не были вакцинированы и их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам медиков, вакцинация на сегодняшний день является самой эффективной мерой профилактики, а специфических лекарств от кори не существует.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: карантин корь
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