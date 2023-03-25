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В Башкирии объявили поиски мужчины, пропавшего более недели назад

В Башкирии объявили поиски мужчины, пропавшего более недели назад

10:32, 25 мар 2023

Отряд волонтеров-поисковиков "Отклик" объявил о начале поисков пропавшего жителя города Стерлитамак. Согласно их информации Рустам Алтынбаев вышел из дома 16 марта и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы 46-летнего мужчины: рост -1 м. 67 см., телосложение – среднее, короткостриженые темные волосы, глаза - карие.

На пропавшем была одета черная куртка и такого же цвета брюки и ботинки.

Жителей, которым что-либо известно о местонахождении Р. Алтынбаева просят сообщить по следующим номерам телефонов: 8-987-106-06-01 или 02.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Отклик
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке поиск
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