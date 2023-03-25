В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельного аварии с участием легковушки и КАМАЗа

12:15, 25 мар 2023

В минувшую пятницу на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкортостана произошло ДТП со смертельным исходом - легковой автомобиль врезался в грузовик КамАЗ. Детали инцидента сообщил Владимир Севастьянов, руководитель республиканской ГИБДД.







За рулем отечественной легковушки был 27-летний житель Уфы, водителем КамАЗа – мужчина 45 лет. В результате аварии 29-летний пассажир ВАЗ-2112 скончался, другого пассажира вместе с водителем госпитализировали в больницу. Известно, что ни один из находившихся в салоне не пристегнул ремень безопасности.



Водитель легкового авто признался инспекторам дорожной полиции, что уснул за рулем во время движения. Начато разбирательство. Автоавария попала в поле зрения прокуратуры.





Ранее сообщалось, что в Башкортостане молодежь устроила ночные покатушки на автомобиле Lada. Машина столкнулась с внедорожником УАЗ. Один из подростков погиб, а его друзья оказались в больнице.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ