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В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин

В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин

10:00, 26 мар 2023

В субботу, 25 марта, в Башкортостане обнаружили тела двух неопознанных мужчин.

В Туймазинском районе республики примерно в 20:00 спасатели вытащили из р. Туймазинка мертвое тело мужчины и передали его полицейским.

В 9 часов вечера в Стерлитамаке был найден еще один мужчина с отсутствующими признаками жизни у ливневой канализации, рядом с рекой Ольховка.

Произошедшим предстоит разобраться следственным органам.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке смерть
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