В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин

10:00, 26 мар 2023

В субботу, 25 марта, в Башкортостане обнаружили тела двух неопознанных мужчин.



В Туймазинском районе республики примерно в 20:00 спасатели вытащили из р. Туймазинка мертвое тело мужчины и передали его полицейским.



В 9 часов вечера в Стерлитамаке был найден еще один мужчина с отсутствующими признаками жизни у ливневой канализации, рядом с рекой Ольховка.



Произошедшим предстоит разобраться следственным органам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ