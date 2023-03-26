В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин
10:00, 26 мар 2023
В субботу, 25 марта, в Башкортостане обнаружили тела двух неопознанных мужчин.
В Туймазинском районе республики примерно в 20:00 спасатели вытащили из р. Туймазинка мертвое тело мужчины и передали его полицейским.
В 9 часов вечера в Стерлитамаке был найден еще один мужчина с отсутствующими признаками жизни у ливневой канализации, рядом с рекой Ольховка.
Произошедшим предстоит разобраться следственным органам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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