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На набережной в Уфе разбились два автомобиля (ВИДЕО)

На набережной в Уфе разбились два автомобиля (ВИДЕО)

10:28, 26 мар 2023

Два автомобиля столкнулись и получили жуткие повреждения на набережной р. Белая в Уфе, накануне ночью в воскресенье, 26 марта. Информацию о происшествии передает Telegram-канал БашДТП.



Судя по видеозаписи с регистратора, один из автомобилей на высокой скорости выехал на «встречку». Машины получили повреждение бамперов и из-под одной из них вылилась жидкость, вероятно, масло. Столкнувшись автомобили от удара пару раз развернуло. Если судить по фото с места аварии, один из автомобилей, участвовавших в ДТП, - Skoda.


Инспекторы ГИБДД выписали 2 протокола на водителя Skoda: за езду по встречке и за вождение без водительского удостоверения. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в доме по ул. Генерала Горбатова неизвестный совершил нападение на девушку

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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