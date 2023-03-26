На набережной в Уфе разбились два автомобиля (ВИДЕО)

10:28, 26 мар 2023

Два автомобиля столкнулись и получили жуткие повреждения на набережной р. Белая в Уфе, накануне ночью в воскресенье, 26 марта. Информацию о происшествии передает Telegram-канал БашДТП.





Судя по видеозаписи с регистратора, один из автомобилей на высокой скорости выехал на «встречку». Машины получили повреждение бамперов и из-под одной из них вылилась жидкость, вероятно, масло. Столкнувшись автомобили от удара пару раз развернуло. Если судить по фото с места аварии, один из автомобилей, участвовавших в ДТП, - Skoda.





Инспекторы ГИБДД выписали 2 протокола на водителя Skoda: за езду по встречке и за вождение без водительского удостоверения. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в доме по ул. Генерала Горбатова неизвестный совершил нападение на девушку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео