В Башкирии пострадал молодой парень, который пытался спасти из пожара свою иномарку

23:32, 26 мар 2023

Один человек пострадал в результате пожара, возникшего в одном из гаражей города Бирск в воскресенье, 26 марта. Информацию об инциденте передали в республиканском МЧС.







ЧП произошло на ул. Кирова. На место происшествия прибыли спасатели и техника. Специалисты обнаружили, что горит кирпичный гараж и автомашина Черри Тигго. Огонь также повредил лакокрасочное покрытие автомобиля Ниссан Икстрейл.



Мужчина 23 лет получил термические ожоги, пытаясь самостоятельно потушить огонь и, получив первую медпомощь, был направлен на лечение.



- Причину возникновения пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС РФ", - рассказали в министерстве.

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Автор: Семён Подгорный

Фото: МЧС по РБ