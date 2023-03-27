В Уфе пьяный водитель врезался в электроопору

09:39, 27 мар 2023

Ранним утром в воскресенье, 26 марта, в столичном Кировском районе водитель угодил в ДТП. Информацию об этом передал в Telegram-канале начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.







Авария произошла на ул. Демской г. Уфа. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 влетел в электрический столб в результате чего получил множественные травмы. База данных ГИБДД показала, что в прошлом водитель как минимум трижды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В этот же раз он не согласился пройти медицинское освидетельствование на выявление состояния опьянения.





Сотрудники полиции собрали материал для привлечения его к ответственности по факту управления ТС в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию или имеющим судимость. Его автомобиль был доставлен на спецстоянку. В настоящее время проводятся процессуальные действия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии