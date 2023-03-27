В Башкирии 3 недели ведутся поиски уфимца Александра Дигитаева

11:25, 27 мар 2023

В городе Уфа уже более 3 недель ведутся поиски двадцатишестилетнего Александра Дигитаева. Информацию об этом передал поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».



О том, где находится молодой человек не установлено с 3 марта. Характерные приметы - рост 178 см, телосложение - обычное, волосы – темные, глаза - зелено-голубые. Неизвестно также, в какую одежду он был одет в момент исчезновения.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Дигитаева, волонтеры поискового отряда просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ЛизаАлерт Башкортостан