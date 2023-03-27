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В Уфе подозреваемый в убийстве напал со штакетником на полицейских

В Уфе подозреваемый в убийстве напал со штакетником на полицейских

11:58, 27 мар 2023

Полицейские и росгвардейцы задержали в городе Уфа 52-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве знакомого, а также в нападении на супругу убитого.



По предварительной информации, в среду, 22 марта, в доме по ул. Мелеузовской, знакомые выпивали на кухне. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора. На это отреагировала жена хозяина дома, сделав им замечание. Тогда гость взял со стола кухонный нож и полоснул им по руке женщины. Затем он напал на ее супруга и скрылся.


Жертва побежала за ним для того, чтобы проучить, но по дороге мужчина скончался от нанесенных ему ранений. Его тело было найдено в хозблоке.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили нападавшего возле дома. На требование бросить нож мужчина реагировал агрессивно. Поняв, что стражи порядка не оставят его в покое, он выдернул штакетник из забора и стал угрожать полицейским. Им ничего не оставалось делать, как стрелять: вначале в воздух, а затем в агрессивно настроенного злоумышленника. С огнестрельными ранениями он был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Также пострадал один из полицейских – нападавшему удалось нанести ему удар штакетником.

Региональный Следком возбудил дело по уголовной статье.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение убийство
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