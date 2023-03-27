Недалеко от уфимского аграрного университета водитель сбил пожилую женщину

14:16, 27 мар 2023

В столице Башкортостана была сбита пенсионерка. Инцидент случился примерно в 12.00 на пешеходном переходе недалеко от Аграрного университета. Пожилая женщина получила травмы.



Управлял автомобилем Ниссан Тиана сорокаоднолетний мужчина. Он совершал поворот с ул. Оренбургской на пр. Октября.



- В результате инцидента пешеход был доставлен в больницу с травмами головы и нижних конечностей.



В настоящее время выясняются все детали произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-центре столичной ГИБДД.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии