Недалеко от уфимского аграрного университета водитель сбил пожилую женщину
14:16, 27 мар 2023
В столице Башкортостана была сбита пенсионерка. Инцидент случился примерно в 12.00 на пешеходном переходе недалеко от Аграрного университета. Пожилая женщина получила травмы.
Управлял автомобилем Ниссан Тиана сорокаоднолетний мужчина. Он совершал поворот с ул. Оренбургской на пр. Октября.
- В результате инцидента пешеход был доставлен в больницу с травмами головы и нижних конечностей.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-центре столичной ГИБДД.
Читайте также:В Уфе пьяный водитель врезался в электроопору
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель ВАЗ-2114 сбил студентку на пешеходном переходе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних девочек
Происшествия в Башкирии
ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: водитель кроссовера сбил 80-летнюю бабушку