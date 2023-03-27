В Уфе 60-летнего рабочего убило колесом от КАМАЗа

16:37, 27 мар 2023

В понедельник, 27 марта, посреди рабочего дня произошел несчастный случай – погиб рабочий. Все произошло на территории службы по благоустройству микр-на Сипайлово.



Известно, что мужчина попал под колесо грузовика КАМАЗ.







Происшествие случилось в полдень. В помещении, где ремонтировалась грузовая фура находился один из работников. В определенный момент колесо сорвалось с крепления, в результате чего оно отлетело в сторону мужчины и попало ему в голову. Он скончался на месте.



По данным "Контур.Фокус", руководит предприятием Андрей Федосов, бывший заместитель главы уфимской мэрии. Руководство компанией он взял на себя 19 февраля 2020 года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы