В Уфе 60-летнего рабочего убило колесом от КАМАЗа
16:37, 27 мар 2023
В понедельник, 27 марта, посреди рабочего дня произошел несчастный случай – погиб рабочий. Все произошло на территории службы по благоустройству микр-на Сипайлово.
Известно, что мужчина попал под колесо грузовика КАМАЗ.
Происшествие случилось в полдень. В помещении, где ремонтировалась грузовая фура находился один из работников. В определенный момент колесо сорвалось с крепления, в результате чего оно отлетело в сторону мужчины и попало ему в голову. Он скончался на месте.
По данным "Контур.Фокус", руководит предприятием Андрей Федосов, бывший заместитель главы уфимской мэрии. Руководство компанией он взял на себя 19 февраля 2020 года.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
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