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В Уфе 60-летнего рабочего убило колесом от КАМАЗа

В Уфе 60-летнего рабочего убило колесом от КАМАЗа

16:37, 27 мар 2023

В понедельник, 27 марта, посреди рабочего дня произошел несчастный случай – погиб рабочий. Все произошло на территории службы по благоустройству микр-на Сипайлово

Известно, что мужчина попал под колесо грузовика КАМАЗ.



Происшествие случилось в полдень. В помещении, где ремонтировалась грузовая фура находился один из работников. В определенный момент колесо сорвалось с крепления, в результате чего оно отлетело в сторону мужчины и попало ему в голову. Он скончался на месте.

По данным "Контур.Фокус", руководит предприятием Андрей Федосов, бывший заместитель главы уфимской мэрии. Руководство компанией он взял на себя 19 февраля 2020 года. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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