В Уфе водитель внедорожника сбил на светофоре мужчину с ребенком

10:34, 28 мар 2023

Внедорожник Тойота Лэнд Крузер 200 сбил мужчину и ребенка, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.



Все произошло на ул. Александра Невского в Уфе. Информацию о случившемся сообщил во вторник, 28 марта, пресс-центр УГИБДД по Башкортостану.







- По словам пострадавшего, он переходил проезжую часть со своей племянницей по «зебре». Горел разрешающий сигнал светофора, - дали комментарий в Госавтоинспекции.



Инцидент случился примерно в 9 часов вечера в понедельник, 27 марта. За рулем внедорожника находился 43-летний житель Уфы. Пострадавшие, девятилетний ребенок и его 36-летний родственник, получили травмы.



По факту происшествия начато расследование.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии