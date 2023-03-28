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В Уфе водитель внедорожника сбил на светофоре мужчину с ребенком

В Уфе водитель внедорожника сбил на светофоре мужчину с ребенком

10:34, 28 мар 2023

Внедорожник Тойота Лэнд Крузер 200 сбил мужчину и ребенка, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Все произошло на ул. Александра Невского в Уфе. Информацию о случившемся сообщил во вторник, 28 марта, пресс-центр УГИБДД по Башкортостану.



- По словам пострадавшего, он переходил проезжую часть со своей племянницей по «зебре». Горел разрешающий сигнал светофора, - дали комментарий в Госавтоинспекции.

Инцидент случился примерно в 9 часов вечера в понедельник, 27 марта. За рулем внедорожника находился 43-летний житель Уфы. Пострадавшие, девятилетний ребенок и его 36-летний родственник, получили травмы. 

По факту происшествия начато расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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