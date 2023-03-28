В Уфе водитель грузовика протаранил легковушку

10:55, 28 мар 2023

В понедельник, 27 марта, в городе Уфа водитель, находившийся за рулем грузовика МАЗ, спровоцировал аварию: на ул. Сипайловской 59-летний мужчина столкнулся со стоявшей перед ним автомашиной.



Водитель ехал в направлении ул. Кольской и врезался в Skoda Fabia, которая остановилась на светофоре. Мужчина в легковом авто травмировался, но медики, после оказания медицинской помощи, отправили его домой.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что внедорожник Тойота Лэнд Крузер 200 сбил мужчину и ребенка, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии