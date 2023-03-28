В двух населенных пунктах Башкирии затопило дороги

11:28, 28 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в двух населенных пунктах Башкортостана были закрыты для движения участки дорог. Информацию об этом передал руководитель региональной ГИБДД В. Севастьянов.



Дороги были закрыты с 10.00:

- в Бижбулякском районе - на въезде в н.п. Набережный;

- в Иглинском районе - на южном обходе н.п. Иглино.



В этих местах вода от тающего снега затопила автодорогу. Запланированная дата открытия проезда по данным участкам дорог - 2 апреля в 10.00.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: из открытых источников