В Башкирии в жесткое ДТП попал пьяный водитель Lada Kalina

09:01, 29 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в Бижбулякском районе Башкортостана произошло ДТП с участием пьяного водителя отечественной автомашины. Информацию об этом в своем Telegram-канале распространил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.



ДТП произошло на 15-м км дороги Бижбуляк-Аитово. Автомобиль "Лада Калина", за рулем которого находился 39-летний местный житель, съехал в кювет и перевернулся.







В результате происшествия водитель травмировался, ему потребовалась медицинская помощь. Освидетельствование на наличие в организме алкоголя показало содержание спирта 0,360 мг/л в выдыхаемом воздухе.



В связи с этим инцидентом начато расследование.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии