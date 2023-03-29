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В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом

В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом

16:36, 29 мар 2023

В среду, 29 марта, в г. Уфа на пр. Октября перевернулся автомобиль. Информацию об этом передали в региональной ГИБДД. Newsbash расскажет вам, что произошло.

ДТП случилось в дневное время приблизительно в 15.00. Водитель Шкода Октавиа двигался по проезжей части в направлении ул. Шафиева и совершил столкновение с ехавшей в попутном направлении грузовиком «Газель». Иномарку опрокинуло от удара, а грузовик врезался в Хендэ Солярис. Пострадавших нет. Все подробности инцидента уточняются.

- На месте аварии находятся сотрудники дорожной полиции и ряд других служб, - говорится в заявлении Госавтоинспекции.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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