Из колонии в Оренбуржье сбежал уроженец Башкирии Ильшат Курбанаев

19:50, 29 мар 2023

Ильшат Курбанаев, уроженец Кугарчинского района Башкортостана в субботу, 25 марта, совершил побег из Новотроицкой колонии-поселения под Оренбургом, где он был осужден за кражу. Региональное УФСИН сообщило об этом спустя 3 дня.







В данный момент полицейские ведут розыск 51-летнего беглеца. Приметы сбежавшего Курбанаева: рост - 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, короткостриженые прямые седые волосы. Всех, кому известна информация о местонахождении беглеца, ФСИН по Оренбургской области просит позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (3532) 98-34-00, 98-33-11.





Отмечается, что в колониях-поселениях арестанты находятся без охраны, могут свободно передвигаться по территории учреждения, одеваться в гражданскую одежду и иметь при себе наличные деньги.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ФСИН Оренбургской области