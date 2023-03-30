В Башкирии при пожаре в частном доме погиб человек

09:11, 30 мар 2023

Ночью в четверг, 30 марта, в Иглинском районе Башкортостана в результате пожара погиб человек. Информацию о происшествии передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Возгорание произошло на ул. Нефтяников в населенном пункте Улу-Теляк. К месту инцидента были стянуты экстренные службы. Здесь специалисты обнаружили, что пламенем были объяты одноэтажный деревянный дом и баня.







В ходе ликвидации пожара, к сожалению, обнаружили тело мужчины, его личность предстоит выяснить. Причина пожара также выясняется. Обстоятельства происшествия изучает следственная группа и дознаватель МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии пострадал молодой парень, который пытался спасти из пожара свою иномарку

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ