В Башкирии пьяный мужчина за рулем Лады Гранта вылетел в кювет
09:40, 30 мар 2023
Вчера вечером, 29 марта, на 2 км трассы Новотавларово-Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Буздякском районе республики 54-летний водитель LADA Granta слетел в правый кювет.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии мужчина получил травмы. Также стало известно, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.
“Результат освидетельствования показал 0,552 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство”, — добавили в ведомстве.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что сотрудник прокуратуры Буздякского района обратился в суд с решением обязать экс-заключенную пройти обязательное медицинское обследование для выявления опасной болезни.