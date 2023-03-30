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В Башкирии пьяный мужчина за рулем Лады Гранта вылетел в кювет

В Башкирии пьяный мужчина за рулем Лады Гранта вылетел в кювет

09:40, 30 мар 2023

Вчера вечером, 29 марта, на 2 км трассы Новотавларово-Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Буздякском районе республики 54-летний водитель LADA Granta слетел в правый кювет.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии мужчина получил травмы. Также стало известно, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.



“Результат освидетельствования показал 0,552 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство”, — добавили в ведомстве.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что сотрудник прокуратуры Буздякского района обратился в суд с решением обязать экс-заключенную пройти обязательное медицинское обследование для выявления опасной болезни.

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Автор: gtrk.tv
Теги: Буздякский район происшествия аварии
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