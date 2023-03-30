В Башкирии легковушка столкнулась со “скорой”: погиб один человек, 3 пострадали

11:44, 30 мар 2023

Сегодня утром, 30 ноября, Стерлитамакском районе Башкирии случилось ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще трое. О случившемся рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.







Авария случилась на 33 километре Стерлитамак-Раевка. Здесь столкнулись Ford Mondeo и машина скорой помощи. Согласно предварительной информации, водитель «Форда» получил серьезные травмы, из-за которых он скончался на месте происшествия. Водителю скорой и двум его пассажирам потребовалась помощь медиков.



– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются, – заявил Севастьянов в своей публикации.

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Фото: ГИБДД по Башкирии