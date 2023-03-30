Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии легковушка столкнулась со “скорой”: погиб один человек, 3 пострадали

В Башкирии легковушка столкнулась со “скорой”: погиб один человек, 3 пострадали

11:44, 30 мар 2023

Сегодня утром, 30 ноября, Стерлитамакском районе Башкирии случилось ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще трое. О случившемся рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Авария случилась на 33 километре Стерлитамак-Раевка. Здесь столкнулись Ford Mondeo и машина скорой помощи. Согласно предварительной информации, водитель «Форда» получил серьезные травмы, из-за которых он скончался на месте происшествия. Водителю скорой и двум его пассажирам потребовалась помощь медиков.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются, – заявил Севастьянов в своей публикации.

Читайте также:

В Башкирии пьяный мужчина за рулем Лады Гранта вылетел в кювет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
Читайте также

В Давлекановском районе Башкирии в страшном ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали
Происшествия в Башкирии
В Давлекановском районе Башкирии в страшном ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали
В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали
Происшествия в Башкирии
В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали
В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель
В Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: