В Башкирии водитель автобуса случайно насмерть задавил коллегу

15:22, 30 мар 2023

Водитель маршрутного автобуса "Башавтотранс" по невнимательности сбил своего коллегу в городе Нефтекамск. Информацию об этом передал телеграм-канал "Короче, Уфа и подтвердил Владимир Хушкин, зам. генерального директора предприятия по безопасности.



Все произошло на днях: водитель маршрутки въезжал в гараж для осмотра транспортного средства и, не заметив механика, наехал на него.



- К сожалению, этот инцидент действительно произошел, - посетовал Владимир Хушкин.



Точных деталей происшествия пока нет, ведется расследование.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Короче, Уфа» / Telegram