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В Башкирии водитель автобуса случайно насмерть задавил коллегу

В Башкирии водитель автобуса случайно насмерть задавил коллегу

15:22, 30 мар 2023

Водитель маршрутного автобуса "Башавтотранс" по невнимательности сбил своего коллегу в городе Нефтекамск. Информацию об этом передал телеграм-канал "Короче, Уфа и подтвердил Владимир Хушкин, зам. генерального директора предприятия по безопасности.

Все произошло на днях: водитель маршрутки въезжал в гараж для осмотра транспортного средства и, не заметив механика, наехал на него.

- К сожалению, этот инцидент действительно произошел, - посетовал Владимир Хушкин.

Точных деталей происшествия пока нет, ведется расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Короче, Уфа» / Telegram
Теги: Нефтекамск происшествия смерть
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