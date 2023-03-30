В Башкирии водитель автобуса случайно насмерть задавил коллегу
15:22, 30 мар 2023
Водитель маршрутного автобуса "Башавтотранс" по невнимательности сбил своего коллегу в городе Нефтекамск. Информацию об этом передал телеграм-канал "Короче, Уфа и подтвердил Владимир Хушкин, зам. генерального директора предприятия по безопасности.
Все произошло на днях: водитель маршрутки въезжал в гараж для осмотра транспортного средства и, не заметив механика, наехал на него.
- К сожалению, этот инцидент действительно произошел, - посетовал Владимир Хушкин.
Точных деталей происшествия пока нет, ведется расследование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Короче, Уфа» / Telegram
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