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В Уфе из пожара в квартире спасли маленького ребенка и мужчину

В Уфе из пожара в квартире спасли маленького ребенка и мужчину

20:11, 30 мар 2023

8-летний ребенок и 65-летний мужчина были спасены из пожара в квартире на ул. Ферина в Уфе в четверг, 30 марта.  Информацию об этом передали в региональном МЧС.

Пожар площадью 1,5 кв/м вспыхнул в коридоре 1-комнатной квартиры на 4 этаже многоквартирного дома. К месту инцидента выехали спасатели и другие экстренные службы.



- Пострадавших с ожогами передали медикам скорой помощи. Кроме того из дома были эвакуированы 15 человек, - сообщили в ведомстве.

Причину пожара выясняет дознаватель.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ночью в четверг, 30 марта, в Иглинском районе Башкортостана в результате пожара погиб человек

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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