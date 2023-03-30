В Башкирии на четырех участках вспыхнул пожар
21:03, 30 мар 2023
В четверг, 30 марта, в Учалинском районе Башкортостана в населенном пункте Сафарово вспыхнул пожар сразу в двух домах. Информацию об этом передал пресс-центр регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Приехав на место происшествия спасатели обнаружили горение двух деревянных домов и надворных построек. Возгорание было локализовано на площади порядка двухсот квадратных метров. Открытый огонь, от которого пострадали четыре строения, был потушен. Ситуацию осложняли порывистый ветер и плотная застройка.
Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливается причина возникшего пожара.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения Ford Focus и ГАЗ "Соболь" в Учалинском районе Башкортостана.