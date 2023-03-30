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В Башкирии на четырех участках вспыхнул пожар

В Башкирии на четырех участках вспыхнул пожар

21:03, 30 мар 2023

В четверг, 30 марта, в Учалинском районе Башкортостана в населенном пункте Сафарово вспыхнул пожар сразу в двух домах. Информацию об этом передал пресс-центр регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.



Приехав на место происшествия спасатели обнаружили горение двух деревянных домов и надворных построек. Возгорание было локализовано на площади порядка двухсот квадратных метров. Открытый огонь, от которого пострадали четыре строения, был потушен. Ситуацию осложняли порывистый ветер и плотная застройка.


Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливается причина возникшего пожара.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения Ford Focus и ГАЗ "Соболь" в Учалинском районе Башкортостана. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар
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