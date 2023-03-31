В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело школьника
12:03, 31 мар 2023
Тело подростка было обнаружено под окнами многоэтажки в г. Уфа. Информацию об этом передал информационный портал UTV.
По информации издания, инцидент случился во вторник, 28 марта, на бульваре Ибрагимова. Из окна выпал 17-летний подросток, его труп недалеко от подъезда нашли горожане.
Момент трагедии запечатлела видеокамера. Молодой человек летел вниз головой. Местные жители сообщили изданию, что погибший проживал с мамой, отлично учился и шел на золотую медаль.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Караидельском районе Башкирии в окрестностях местного парка «Прибрежный» было обнаружено тело человека без признаков жизни.
Автор: Семен Подгорный
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