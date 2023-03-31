В Башкирии, в ходе тушения пожара в доме, спасатели обнаружили труп мужчины

12:21, 31 мар 2023

В пятницу ночью, 31 марта, в Абзелиловском районе Башкортостана возник пожар в доме, расположенном по ул. Батыра в населенном пункте Верхнее Абдряшево. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







В ходе тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужчины (46 лет). Обстоятельства инцидента предстоит выяснить следственной группе и дознавателю Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 25 марта, в частном доме в н.п. Рыскужино Абзелиловского района Башкортостана произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, в доме находилась семья, состоящая из 3 человек.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ