В Башкирии в квартире, где находились дети произошел пожар
13:41, 31 мар 2023
Накануне ночью в Белебеевском районе Башкортостана случился пожар в населенном пункте Приютово. По информации регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям, загорелась 1-комнатная квартира в жилом доме на бульваре Мира.
Свидетели происшествия вызвали спасателей сообщив, что из окна валит густой дым, слышен детский плач. На место инцидента было направлено 7 единиц техники и 14 спасателей. Огнеборцы эвакуировали из дома пятнадцать человек, находившихся в опасной зоне, и потушили возгорание.
Во время ЧП термические ожоги получил мужчина (36 лет), он был госпитализирован в больницу города Белебей. В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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