В Башкирии спасатели МЧС помогли 3 рыбакам, застрявшим на ледяном островке

14:00, 31 мар 2023

Несколько дней назад в Караидельском районе Башкортостана произошло происшествие о котором сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Ф. Гумеров.







Трое мужчин решили порыбачить на р. Уфа и отправились по льду к берегу напротив. Но когда начали возвращаться лед под ногами стал проваливаться, и друзья почувствовали, что находятся в опасности. Они вызвали спасателей и стали дожидаться помощи. Как только сотрудники МЧС прибыли на место горе-рыбаки оказались на ледяном островке, который окружила вода.



Мужчин доставили в ближайший населенный пункт на скоростном катере. Благодаря оперативной помощи их состоянию здоровья ничего не угрожает.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ