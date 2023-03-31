Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии спасатели МЧС помогли 3 рыбакам, застрявшим на ледяном островке

В Башкирии спасатели МЧС помогли 3 рыбакам, застрявшим на ледяном островке

14:00, 31 мар 2023

Несколько дней назад в Караидельском районе Башкортостана произошло происшествие о котором сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Ф. Гумеров.



Трое мужчин решили порыбачить на р. Уфа и отправились по льду к берегу напротив. Но когда начали возвращаться лед под ногами стал проваливаться, и друзья почувствовали, что находятся в опасности. Они вызвали спасателей и стали дожидаться помощи. Как только сотрудники МЧС прибыли на место горе-рыбаки оказались на ледяном островке, который окружила вода.

Мужчин доставили в ближайший населенный пункт на скоростном катере. Благодаря оперативной помощи их состоянию здоровья ничего не угрожает.

Читайте также:

В Башкирии 2 рыбака провалились под лед
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия спасение
Читайте также

В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине
В Башкирии дети спасли тонущего пьяного мужчину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии дети спасли тонущего пьяного мужчину
В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере
В Иглинском районе в проруби утонул пьяный мужчина
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе в проруби утонул пьяный мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: